Başkan Arı’nın makamına ziyaretçi akını

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşerilerinin belediye başkanlığı görevinin hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul etmeyi sürdürüyor.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve 2 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen bir törenle görevine başlayan Rasim Arı’yı her gün yüzlerce vatandaş ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletiyor.

Belediye ile ilgili çalışmaların yanı sıra mesaisinin bir bölümünü de ziyaretlere ayıran Başkan Arı, makamında tebriklerini kabul ettiği hemşerileri ile sohbet ederken aileleriyle birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindiriyor.

Kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Başkan Arı, sahip olduğu değerler birikimiyle Nevşehir’i ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birine dönüştürme hayalini gerçekleştirmek için var güçleriyle çaba harcayacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 09:22