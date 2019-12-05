Son Dakika
Başkan Arı’nın eşi Melek Arı’dan okullara ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı, Rauf Nail Akman İlkokulu Ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti.
Nevşehir 05.12.2019, 14:26
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Rauf Nail Akman İlkokulu ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Melek Arı daha sonra ziyaret ettiği Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nin öğretmenleri ve öğrencileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Özel bir restoranda gerçekleşen yemek programında merkez yöneticileri ve öğretmenlerden merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Melek Arı, merkezde öğrenim gören özel insanlarla sohbet etti.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49