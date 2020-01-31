Başkan Arı'nın "Çocuklar Üşümesin" Kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Kampanya ya şu sözlerle davette bulunan Rasim Arı "Şehrin her kesimine çağrımdırTüm basın mensuplarımıza,Tüm partilerin mahalle başkanlarına ve teşkilatlarına,STK temsilcilerimize ve muhtarlarımıza açık çağrımızdır.Bu şehrin her ferdi olarak ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir.Yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek için biz taşın altına elimizi koyduk ve hazır bekliyoruz, Elimizde çok sayıda bot ve mont var dostlar..

Bu yazıyı okuyan her Hemşehrimizin vebal üzerinedir, şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum.Pazartesi günü okula tüm evlatlarımız montlarını ve botlarını giyerek gitsin diye BİR HAYALİMİZ VAR . Sizlerden bir süredir aldığımız talepleri ekiplerimiz kapınıza getirirken diğer ekiplerimiz de Yarın sabahtan itibaren 03842134936 numaralı telefondan evlatlarımız için taleplerinizi alacak.. Siz talep edin ekiplerimiz kapına Duyan duymayana duyursun . Ayrıca, Evlatlarımıza farklı yönlerden destek olmak isteyen hayırseverlerimizi de belediyemize davet ediyorum." dedi

Kampanyaya ilk katılım AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf YANAR'dan gelirken Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ ve Kazakistan Fahri Konsolulu İş Adamı Dr. Halil ULUER ile devam ediyor. Kampanyanın daha ilk dakikalarında bile bu denli destek görmesi kampanyanın oldukça büyüyeceğini gösteriyor.