Başkan Arı'nın "Çocuklar Üşümesin" Kampanyasına destek çığ gibi büyüyor
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklar Üşümesin" başlattı
Kampanya ya şu sözlerle davette bulunan Rasim Arı "Şehrin her kesimine çağrımdırTüm basın mensuplarımıza,Tüm partilerin mahalle başkanlarına ve teşkilatlarına,STK temsilcilerimize ve muhtarlarımıza açık çağrımızdır.Bu şehrin her ferdi olarak ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir.Yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek için biz taşın altına elimizi koyduk ve hazır bekliyoruz, Elimizde çok sayıda bot ve mont var dostlar..
Kampanyaya ilk katılım AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf YANAR'dan gelirken Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ ve Kazakistan Fahri Konsolulu İş Adamı Dr. Halil ULUER ile devam ediyor. Kampanyanın daha ilk dakikalarında bile bu denli destek görmesi kampanyanın oldukça büyüyeceğini gösteriyor.