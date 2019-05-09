Başkan Arı’nın Çıkışına Destek Hızla Büyüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, YSK'nın İstanbul seçiminin yenileneceğini açıklamasının ardından bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Bu sanatçıların ülkenin bekası söz konusu olduğunda sessizliğe büründüğünü ve bir daha bu kişilerin Nevşehir’de sahneye çıkmalarına izin vermeyeceğini ifade eden Arı’nın bu çıkışına Türkiye’nin birçok ünlü isminden destek geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, YSK'nın İstanbul seçiminin yenileneceğini açıklamasının ardından bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara tepki gösterdi. Arı, ülkenin bekası söz konusu olduğunda sessizliğe bürünen ve kendilerini sanatçı olarak addedip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan bu kişilerin bundan böyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hiçbir etkinlikte sahne alamayacaklarını açıkladı.

Arı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda: “Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri, Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen, kendilerini sanatçı olarak addedip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan 'şahısların' bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arı’nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan hızla yayıldı. Mesaj hakkında görüşlerini belirten birçok ünlü siyasetçi, sanatçı, akademisyen, sporcu ve yazar Arı’yı tebrik etti.

Vatandaşların içerisinden geçen hislere Arı’nın tercüman olduğunu belirten Nevşehirli yüzlerce vatandaşlar, Belediye Başkanı Arı’yı telefonla arayarak ve mesaj göndererek tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 21:03