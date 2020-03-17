Başkan Arı’nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Mesajı

Milletimizin kaderini tayin eden, Türk bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve inancının en büyük örneği olan Çanakkale zaferinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ecdadımız 105 yıl önce, topraklarımıza göz koyanlara karşı topyekûn bir mücadele içerisine girerek unutulmaz bir zafer kazanmıştır. Bu destansı mücadele sadece Türk milletinin kaderini değil, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. Bu şanlı zaferi her zaman gururla yüreklerimizde hissediyoruz. Dünyanın en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı, en yüce destanların yazıldığı muharebe meydanı olarak tarih kitaplarındaki yerini almış, tüm yoksunluklara rağmen Türk milletinin neler yapabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Bugün dahi dillerden düşmeyen bu zafer, tarihimizin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatanını korumaya çalışan milletimizin gösterdiği eşsiz bir mücadele olmuştur. Çanakkale; vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Bu emsalsiz zafer sayesinde ve rengini şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır. Bu duygularla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.