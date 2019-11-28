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Başkan Arı’dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanliurfa’da Şehit Olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin İçin Taziye Mesajı Yayımladı.
Nevşehir 28.11.2019, 10:43
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa’da şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımladı.
Arı, “Aziz milletimizin geleceği için kahramanca mücadele ederken şehit düşen hemşehrimiz Uzman Çavuş Şevket Tekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Nevşehir’imize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
26 yaşında ve evli olan Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin için, bugün Avanos ilçesindeki Merkez Camii’de tören düzenlenecek.
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