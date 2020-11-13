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Başkan Arı’dan Nafiz Dirikoç’un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç için taziye mesajı yayımladı.
Nevşehir 13.11.2020, 21:21
Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanlarından Salih Dirikoç’un babası ve Belediye Meclis Üyesi Nafiz Dirikoç’un dedesi Nafiz Dirikoç’un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Nafiz Dirikoç’un cenaze törenine de katılan Arı, Dirikoç Ailesi'ni telefonla arayıp taziyede de bulundu.