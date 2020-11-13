Başkan Arı’dan Nafiz Dirikoç’un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanlarından Salih Dirikoç’un babası ve Belediye Meclis Üyesi Nafiz Dirikoç’un dedesi Nafiz Dirikoç’un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Nevşehir’de başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda önemli hayır işlerine imza atan merhum Nafiz Dirikoç’un vefatı dolayısıyla Dirikoç ailesine başsağlığı dileyen Arı, “Şehrimizde önemli hayır işlerine imza atan, değerli katkılarda bulunan kıymetli Nafiz Dirikoç amcamız, her zaman hayırla yâd edilecektir'' dedi.

Nafiz Dirikoç’un cenaze törenine de katılan Arı, Dirikoç Ailesi'ni telefonla arayıp taziyede de bulundu.