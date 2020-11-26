Başkan Arı’dan Lale Caddesi Esnaflarına Ziyaret

Nevşehir’in farklı noktalarında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek bölge de yaşayanlarının gözüyle belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı’nda esnafları ziyaret ederek sorun ve isteklerini dinledi.

Gezi esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve girdiği her işyerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Arı, esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Nevşehir’e aşkla hizmet ettiklerini ve yapılan çalışmalarda tüm Nevşehir halkının emeğinin olduğunu belirten Başkan Arı, “Nevşehir’in her köşesine hizmet etme çabasındayız” dedi.

Arı, “’Nevşehir’in ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu tür ziyaretler ile vatandaşların istek ve önerilerini birinci ağızdan dinleme imkanı buluyoruz. Bir eksik varsa bunu orada bizzat görüyoruz. Ekip arkadaşlarımla sorunu belirleyip çözüm yolu buluyoruz. Şehirde hayatı kolaylaştıran çok önemli projeler yaptık, ancak daha yapacaklarımız bitmedi. Nevşehir’e ve Nevşehir halkına aynı kararlılık ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.