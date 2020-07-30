Başkan Arı’dan Kızılay’a Kurban Bağışı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindeki gönüllüleri konuk etti.

Ziyarette, Başkan Arı, Türk Kızılayı’nın geleneksel hale getirdiği ‘Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’na bu yıl da yaptığı bağışla destek verdi.

Türk Kızılayı’nın Türkiye genelinde ve dünya çapında sürdürdüğü iyilikleri takdirle izlediklerini belirten Arı, “Türkiye’nin merhamet eli olan Kızılay, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla kesilen kurban etlerini yıl boyunca yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, merhametin sembolü Türk Kızılayı bu kapsamda önemli bir görev yürütüyor.” dedi.

Türk Kızılayı’na verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Civelek ise, ‘Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’nın 2007 yılından beri devam ettiğini belirterek bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganı ile gerçekleştirilen kampanyaya gösterdikleri ilgi dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti.

Civelek, vekâlet sahiplerinden aldıkları kurban bağışlarının Türk Kızılayı’nın kombine tesislerinde kesildiğini ve daha sonra 800 gramlık konserveler haline ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtıldığını sözlerine ekledi.