Başkan Arı’dan kadın voleybolculara baklava ikramı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının, Pazar Günü Kendi Evinde Karşılaşacağı Ptt Müsabakası Öncesinde Son Antrenmanını Takip Ederek Eşi Melek Arı İle Birlikte Sporculara Baklava İkraminda Bulundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının, Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı PTT müsabakası öncesinde son antrenmanını takip ederek eşi Melek Arı ile birlikte sporculara baklava ikramında bulundu.
Takımın kısa sürede ligde önemli bir başarı grafiği yakaladığını ve daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Arı, “Şehrimize bu yıl kazandırdığımız ve oldukça mütevazı bir bütçe ile oluşturduğumuz kadro ile lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu yıl Kadınlar Voleybol Ligi’nde ilk senemiz ve yaşadığımız sakatlıklara rağmen ligde geride kalan 7 haftayı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattık. Nevşehirli sporseverlerimizin de takıma sahip çıkmaları ile birlikte ben daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu kısa sürede elde ettikleri başarılardan dolayı tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum.” dedi.
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