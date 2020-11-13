Başkan Arı’dan Galericiler Sitesine Ziyaret

Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma namazı çıkışında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Çavuşoğlu Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti.

Burada işyerlerini gezerek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Arı, talep ve önerilerini dinlediği esnaflarla bir süre sohbet etti.

Esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek sorularını cevaplandıran Arı, çalışmalarında her zaman kendilerine büyük destek veren esnaflara teşekkür etti.

Arı, “Bizlere büyük bir destek veren hemşerilerimize olan hizmet sorumluluğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Dolayısıyla çok çalışmalıyız, daha fazla gayret göstermeliyiz, birlikteliğimizi kuvvetlendirmeliyiz.” dedi.

Nevşehir’i her alanda Türkiye’nin ve dünyanın örnek göstereceği marka bir kent haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Arı daha sonra şöyle konuştu;

“Esnaf ve sanatkârlarımız şehrimizin temel direklerindendir. Onların her zaman yanlarında olacağız. Esnafımızın talepleri ve isteklerini dinleyip sorunlarını, ihtiyaçlarını en aza indirmek için çalışacağız. Esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olacaktır. İnşallah esnafımızın yanında olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”