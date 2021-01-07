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Başkan Arı’dan esnafa kira ve destek müjdesi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaflara destek olmak amacıyla belediyeye ait işyerlerinde faaliyet gösteren esnafların Ocak-Şubat ve Mart ayı kira bedellerinin ötelenerek 2021 yılı için kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.
Nevşehir 07.01.2021, 10:44
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaflara destek olmak amacıyla belediyeye ait işyerlerinde faaliyet gösteren esnafların Ocak-Şubat ve Mart ayı kira bedellerinin ötelenerek 2021 yılı için kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayarak bu kapsamda belediye meclisinde bir dizi kararlar aldıklarını ifade etti.
Ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin bütün kiracılarına enflasyon farkı kira artışı da uygulamayacağını söyleyen Arı, her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurguladı.
“Kahvehane işletmelerine 500 TL destek”Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla farklı uygulamaları devreye aldıklarını belirten Başkan Arı, şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 TL maddi destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.