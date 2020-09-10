Başkan Arı’dan Erol Mütercimler Hakkında Suç Duyurusu

Belediye Başkanı Rasim Arı, 7 Eylül Pazartesi günü Haber Global kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki göstererek avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mütercimler'in, ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına hakarette bulunarak açıklamalarıyla basın yoluyla halkı kin ve nefrete teşvik ettiğini belirten Arı, Mütercimler hakkında TCK’nın 216/2 ve 218. Maddeleri gereğince kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep etti.

Kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu hatırlatan Arı, Mütercimler’in tahkir edici, aşağılayıcı sözlerinin ve bu okul mezunlarına karşı kin ve düşmanlık oluşturan ifadelerinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.