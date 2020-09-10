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Başkan Arı’dan Erol Mütercimler Hakkında Suç Duyurusu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Nevşehir 10.09.2020, 16:52
Belediye Başkanı Rasim Arı, 7 Eylül Pazartesi günü Haber Global kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki göstererek avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu hatırlatan Arı, Mütercimler’in tahkir edici, aşağılayıcı sözlerinin ve bu okul mezunlarına karşı kin ve düşmanlık oluşturan ifadelerinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.