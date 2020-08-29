Başkan Arı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, 30 AĞUSTOS ZAFERİNİN TÜRK MİLLETİNİN VE ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN BİRLİKTE YAZDIĞI EMSALSİZ BİR KAHRAMANLIK DESTANI OLDUĞUNU KAYDETTİ.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.
"Türk milleti yıllar önce Dumlupınar’da yazdığı destansı mücadele ve bağımsızlık ruhuna bugün de sahiptir. 15 Temmuz’da tanklara, uçaklara göğsünü siper eden aziz vatandaşlarımız, bu millete silah sıkanlara karşı duruşunu bir kez daha göstermiştir. Kadim milletimiz vatanını, bayrağını, birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet korumaya devam edecektir. Bu duygularla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbalimiz uğruna kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.”