Başkan Arı, Vatandaşlarla Bayramlaştı

Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, parti yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmak üzere belediyeye gelen vatandaşları karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, misafirleri ile tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Arı, aileleriyle birlikte belediyeye gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Arı’ya teşekkür etti.

Başkan Arı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, şehrin bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir sorunun olamayacağı vurguladı. Nevşehir’i marka şehir yapmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Arı, “Bu şehrin güzelleştiğine hep birlikte şahitlik ediyorsunuz ve etmeye devam edeceksiniz. Biz sadece gönül köprüleri kurmayacağız. Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Tüm Nevşehir halkının KurbanBayramı’nı kutlayan Başkan Arı, vatandaşların mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve tatilini geçirmek üzere kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu bir bayram yaşayabilmeleri adına da gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Tüm gayretimiz ve dileğimiz Nevşehir’de bayramın huzur, mutluluk ve güven içerisinde geçmesidir. Sevgili hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum ve bayramın tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. “ diye konuştu.