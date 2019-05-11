Başkan Arı, vatandaşlar ve esnafları makamında ağırladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma günleri esnaf ve vatandaşları makamında ağırlayarak sorunlarına çözüm yolu buluyor.

Başkan Arı’nın her Cuma gerçekleştirdiği, vatandaşların ve esnafların istek öneri, şikâyet ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen “Halk Günü” vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Arı, vatandaşlar ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Aynı zamanda kendisini tebrik etmek için ziyarete gelenlere güzel dileklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arı, “5 yıl Nevşehir’i sizlerle birlikte yöneteceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız” dedi.