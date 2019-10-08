Başkan Arı, Turnuvadan Kazandıkları Topu Mezun Oldukları Okula Bağışlayan Gençleri Tebrik Etti

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Gençler Futbol Turnuvası’nda 3. olan ve ödül olarak futbol topu kazanan gençler kazandıkları topuu mezun oldukları okula bağışladı. Öğrencilerin bu hareketini tebrik ederek onları kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, aynı okula kendisi de 5 futbol ve 5 basketbol topu hediye etti.

Geçtiğimiz ay Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mahalleler arası Genç Erkekler Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada 3. olan 350 Evler Mahallesi oyuncuları Emre Horozcu, Osman Köysüren, İbrahim Yolcu, Enes Ertürk, Ebubekir Duman, Ahmet Yorulmazer, Adil Başbuğ, Cemilhan Gönüllü, Yılmaz Kıratlı ve Cengizhan Kocatepe madalya ve ödüllerini düzenlenen tören ile Belediye Başkanı Rasim Arı’dan aldı.

350 Evler Mahalle Muhtarı Salim Başbuğ öncülüğünde katıldıkları turnuvadan ödül olarak kazandıkları futbol topunu mahallelerinde bulunan ve kendilerinin de mezun oldukları Mihriban Emin Günel Ortaokulu’na bağışlama kararı alan gençlerin bu hareketini sosyal medyadan öğrenen Belediye Başkanı Rasim Arı, gençlerle birlikte Mihriban Emin Günel Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Turnuvaya katılan gençleri tebrik ederek örnek hareketlerinden dolayı kutlayan Belediye Başkanı Arı, okula 5 basketbol ve 5 futbol topu hediye etti. Okulda öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Arı, “İşte bizim gençliğimiz bu. Büyük bir özveriyle katıldıkları turnuvadan elde ettikleri başarı sonucu kazandıkları topu kendilerinden sonra gelecek gençler oynasın diye okullarına bağışlayan bu gençler bizlerin yarınları. Onları ve onlar gibi gençleri yetiştiren öğretmenlerimizi, ailelerimizi yürekten kutluyorum. Böyle gençlerin olduğu bir şehrin belediye başkanı olduğum için ne kadar gurur duysam az. Bizlerde bu gençlerimize daha güzel, daha yaşanılabilir bir şehir bırakabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız.” dedi.