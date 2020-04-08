Başkan Arı, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın toplumsal düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi ve ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi için cansiperane çalıştığını vurgulayan Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayan, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumayı ilke edinen, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele eden, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 175’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta şehrimizde olmak üzere ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen polislerimizi içtenlikle kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarken, Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyorum.” dedi.