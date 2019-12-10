Son Dakika

Başkan Arı, Tazminat Davalarından Kazandığı Para İle Bu Kez Öğrencilere Hamsi İkram Edip Konser Düzenleyecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından kazandığı paralarla üniversite öğrencilerine hamsi ikram edecek. Programda ayrıca ünlü sanatçı Yusuf Güney, öğrencilere konser verecek.

Nevşehir 10.12.2019, 14:34 10.12.2019, 14:44
Başkan Arı, Tazminat Davalarından Kazandığı Para İle Bu Kez Öğrencilere Hamsi İkram Edip Konser Düzenleyecek
banner230

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni bugün gerçekleştirilecek. Saat: 18.00’da başlayacak olan etkinlikte, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla alınan yaklaşık 1 ton hamsi büyük otopark alanında kurulacak dev mangallarda pişirilerek öğrencilere ikram edilecek.

Hamsi ikramının ardından ise spor salonunda, ünlü sanatçı Yusuf Güney en güzel şarkılarını üniversiteli gençler için seslendirecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla daha önce de Şanlıurfa Sıra Gecesi programı düzenlemiş, yüzlerce kişinin katıldığı programda vatandaşlara çiğköfte ikram etmişti.


 

Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@