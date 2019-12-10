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Başkan Arı, Tazminat Davalarından Kazandığı Para İle Bu Kez Öğrencilere Hamsi İkram Edip Konser Düzenleyecek
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından kazandığı paralarla üniversite öğrencilerine hamsi ikram edecek. Programda ayrıca ünlü sanatçı Yusuf Güney, öğrencilere konser verecek.
Nevşehir 10.12.2019, 14:34 10.12.2019, 14:44
Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni bugün gerçekleştirilecek. Saat: 18.00’da başlayacak olan etkinlikte, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla alınan yaklaşık 1 ton hamsi büyük otopark alanında kurulacak dev mangallarda pişirilerek öğrencilere ikram edilecek.
Hamsi ikramının ardından ise spor salonunda, ünlü sanatçı Yusuf Güney en güzel şarkılarını üniversiteli gençler için seslendirecek.
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