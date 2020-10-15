Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ŞİFA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. ARI, İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ PLANLANAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN HAFTA BAŞINDA YENİDEN TRAFİĞE AÇILACAĞINI AÇIKLADI.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Arı, isminin değiştirilmesi planlanan köprülü kavşağın hafta başında yeniden trafiğe açılacağını açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, dilatasyon arası boşluklar nedeniyle tehlike arz eden Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.
İsminin de değiştirilmesi gündeme gelen Şifa Köprülü Kavşağı’nın üst bölümünde de bakım ve iyileştirme çalışması yapılacağını belirten Arı: “Köprülü kavşağın dilatasyon arası boşlukları nedeniyle böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Biliyoruz çalışmalardan dolayı zaman zaman trafikte sıkıntılar yaşandı fakat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bunun gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Çok şükür alt bölümde çalışmalar sona erdi. Şu anda bozulan asfaltı yenilemek için PMT serimine başladık. Zannediyorum hafta sonu sıcak asfalt çalışması da bitecek ve burayı yeniden trafiğe açacağız. Aynı zamanda buranın isminin değiştirilmesini de planlıyoruz. Nevşehirli bir şehidimizin ismini vermeyi düşünüyoruz. Bunla ilgi de önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.