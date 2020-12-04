Başkan Arı sanayi esnafları ile buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma namazı sonrasında sanayi esnaflarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflara ‘hayırlı ve bol kazançlar’ temennisinde bulundu. Esnafların çeşitli talep ve önerilerini dinleyen Arı, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin de bilgiler verdi. “Esnaflarımız alın terinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgasıdır.” diyen Arı, verdikleri destekten dolayı esnaflara teşekkür etti. Arı, “Biz; esnaflarımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Esnaflarımızla gerçekleştirdiğim buluşmalarda da ifade ettim: esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olur. İnşallah yerel yönetimler olarak esnaflarımızla işbirliğimizi arttıracağız. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Rabbim kazançlarını bereketlendirsin” diye konuştu. Son dönemde Nevşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmaları ile şehrin adeta çehresini değiştirdiklerini kaydeden Arı, hayata geçirecekleri yeni projelerle de şehirdeki değişimi sürdüreceklerini söyledi.

Arı, “Bizlere büyük bir destek veren hemşerilerimize olan hizmet sorumluluğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Dolayısıyla çok çalışmalıyız, daha fazla gayret göstermeliyiz. Aldığımız sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Şehrimiz için yeni projeler üreteceğiz. Vatandaşlarımızın şüphesi olmasın; Nevşehir her alanda daha da fazla gelişmeye devam edecek. Nevşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz” dedi.