Başkan Arı, sahurda gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sahurda vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi. Arı: “Vatandaşlarımızın bizden istek ve beklentilerini çok iyi biliyoruz, tespit ettiğimiz sorunları çözerek Nevşehir’i en iyi noktaya taşımak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışacağız.” dedi.

Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana sabahın erken saatlerinden başlayarak gecenin geç saatlerinde kadar yoğun bir mesai harcayan Başkan Rasim Arı, sahurda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Hafta sonu orucunu Nevşehir Belediyesi iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açan Arı, gece ise sosyal medya hesabından gençleri ve vatandaşları sahur yapmak için belediyeye davet etti. Arı’nın daveti üzerine çok sayıda üniversite öğrencisi ve vatandaş sahur yapmak Nevşehir Belediyesi’ne geldi.

AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’ın da katıldığı sahur programında öğrenciler ve vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bir süre sohbet eden Arı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arı: “Toplumun tüm kesimleri ile beraber şehrimizin sorunları üzerine birlikte çalışacağız. Bizim için bu şehrin en küçük ferdinden en yaşlısına, zengin veya fakir fark etmeksizin herkesin görüşü çok önemli. Amacımız Nevşehir’i marka şehir haline getirmek. Bunun için de hemşehrilerimize hak ettiği değeri verecek, şehrimizdeki yaşam standartlarını iyileştirecek ve şehrimizin markalaşması için gereken adımları hep birlikte atacağız. Onlarla birlikte düşünecek, birlikte hareket edecek, birlikte planlayacak ve bu şehri birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın bizden istek ve beklentilerini çok iyi biliyoruz, tespit ettiğimiz sorunları çözerek Nevşehir’i en iyi noktaya taşımak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizi çok daha farklı noktaya taşıyacağız. Nevşehir’i hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız.” diye konuştu.