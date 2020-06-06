Başkan Arı, Saatçi Hoca Caddesi’nde Asfalt Serdi, Çalışanlara Baklava İkram Etti

Belediye Başkanı Rasim Arı, Diriliş Meydanı ile Vali Konağı arasındaki Saatçi Hoca Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını inceledi.

Eşi Melek Arı ile birlikte akşam saatlerinde geldiği cadde de çalışanlara baklava ikram eden Arı, kolaylıklar diledi.

Burada bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Arı daha sonra mahalle sakinleriyle ve esnaflarla sohbet etti.

Arı burada yaptığı açıklamada şehrin çeşitli mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Saatçi Hoca Caddesi’nde de bir süre önce başlattıkları altyapı yenileme çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti. Arı, “Hemşehrilerimize söz verdik ve gerçekleştirdik. Sağ olsun, onlarda sabrettiler ve bize destek verdiler. Çünkü yapılan işler günlük işler değil. 3 - 5 yılda kullanıp bitecek işler değil, inşallah uzun yıllar kullanılacak yatırımları gerçekleştirdik. Bu yapılan çalışmaların sonrasında asfalt çalışmamıza da başladık. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.