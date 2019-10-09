Başkan Arı Nevşehir Belediyespor’u İstanbul’da Yalnız Bırakmadı

Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor’un deplasmanda Halide Edip Adıvar’ı 1-0 mağlup ettiği müsabakayı İstanbul’da yaşayan Nevşehirliler ile birlikte izledi. Maç boyunca kırmızı-beyazlı ekibin ataklarında büyük heyecan yaşayan Başkan Arı, 90 dakika sonunda gelen galibiyet ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Tribündeki Nevşehirli taraftarların büyük ilgi gösterdikleri Başkan Arı, maç sonu Kulüp Başkanı Esat Özaltın ile birlikte soyunma odasına inerek Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan ve futbolcuları kutladı. Lige kötü bir başlangıç yapmalarına karşın son 3 hafta da 9 puan toplayan Nevşehir Belediyespor’un bu çıkışını ilerleyen haftalarda da sürdüreceğini ifade eden Arı, “Ligin ilk haftasından itibaren bu takımın ne kadar kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek başarıyı yakalayacağımızı söylemiştik. Şansız bir başlangıç yaptık fakat bizim için lig adeta 5. hafta da başladı. Son 3 maçımızı da kazanarak 3’te 3 yaptık. Biz bu takıma inanıyoruz. Bu yolun sonu 2. Lig olacak. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum.” dedi.