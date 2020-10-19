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Başkan Arı Necdet Ersan Parkı’nda Vatandaşlarla Sohbet Etti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu Necdet Ersan Parkı’nı ziyaret ederek, çevredeki esnaf ve vatandaşları dinleyip, sohbet etti.
Nevşehir 19.10.2020, 10:57
Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz haftalarda yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Necdet Ersan Parkı’nı ziyaret etti.
Vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, onları dinleyen Başkan Arı’ya başkan yardımcısı Bektaş Demir ve beraberindekiler eşlik etti.
Hafta sonu akşamını park içerisinde geçiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arı’ya özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, “Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, şehrimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz.” diye konuştu.