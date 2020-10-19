Başkan Arı Necdet Ersan Parkı’nda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz haftalarda yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Necdet Ersan Parkı’nı ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, onları dinleyen Başkan Arı’ya başkan yardımcısı Bektaş Demir ve beraberindekiler eşlik etti.

Hafta sonu akşamını park içerisinde geçiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arı’ya özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Park çevresindeki esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Arı, kendisine iletilen istekleri de dinleyerek vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, “Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, şehrimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz.” diye konuştu.