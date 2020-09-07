Başkan Arı Nar Yolu Sokak’ta İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul dönüşünde gece belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Meteris Meydanı’na gelen Arı, burada Cumartesi gece başlayan ve 24 saatte tamamlanan çalışmaları inceledi.

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin beraberindeki başkan yardımcılarından bilgiler alan Arı, ardından Nar Yolu Sokağa geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı döşenen ve sıcak asfalt serimi ve yenilenen yaya kaldırımları ile adeta çehresi değişen Nar Yolu Sokak’ta incelemelerde bulunan Arı, burada mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar mahallelerinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Nar Yolu Sokak’taki altyapı probleminin çözümü için vatandaşlara söz verdiğini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Arı, “Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor ve biz onlara hak ettikleri hizmetleri ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Belediye ekiplerinin burada gerçekleştirdiği çalışma ile birlikte Nar Yolu Sokağın altyapısının tamamen yenilendiğini ve bozuk yolların yerine sıcak asfalt serimi ile birlikte burada konforlu bir ulaşım imkanı sağladıklarını ifade eden Arı, “Artık burada 30 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu borularından kaynaklanan su kesintileri yaşanmayacak. Bozuk yolları nedeniyle vatandaşlarımız serzenişte bulunmayacak. Tüm bu sorunların çözümü için tüm belediye ekiplerimiz yoğun gayret gösterdi ama buna değdi. Sağlam altyapısı ve modern üstyapısı ile Nar Yolu Sokak çok güzel oldu. Çalışmalarımız sırasında bizlere her zaman destek veren ve dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.



