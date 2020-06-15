Başkan Arı, Milletvekilleri ve İl Başkanı İle Birlikte Kale Çevresinde İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti heyeti ile birlikte önümüzdeki haftalarda turizme açılması planlanan Nevşehir Kalesi etrafındaki tarihi kaya oyma yamaç yerleşim merkezini ve çevresini gezdi.

Bir süre önce 5366 sayılı yasa kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yenileme alanı olarak belirlenen ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezinde yerli ve yabancı turistlerin gezebilmeleri için ahşap gezi güzergâhları oluşturulduğunu belirten Arı, bölgede bulunan kaya oyma mekanlarda da aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Bölgenin hemen üzerinde bulunan Nevşehir Kalesi’nin de ışıklandırılarak turizme hazır hale getirildiğini belirten Arı, burada yürütülen çalışmalara ilişkin Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, İl Başkanı Yanar ve Merkez İlçe Başkanı Yiğitarslan’a bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Türk ve dünya turizminin kısa sürede yeni bir destinasyon kazanacağını ve bölgenin Nevşehir ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Arı, “Bu bölge Nevşehir’in kaderini değiştirecek. Buranın bir an önce turizme açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede gerçekleştirdiğimiz gezi güzergahı oluşturma ve aydınlatma çalışmalarının ardından kale çevresinde otopark alanları ve yürüyüş yollarının yapımını tamamladık. Nevşehir Kalesi’ni Meryem Ana Kilisesi’ne bağlayan yolumuz bitmek üzere. Kalemizin hemen yanındaki bağlantı yolumuzda ise sıcak asfalt çalışmamız sürüyor. Göreceksiniz kısa sürede burası bambaşka bir görünüme kavuşacak.” dedi.