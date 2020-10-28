Başkan Arı, Mevlid Kandili’ni Kutladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin, yıl dönümünde bir Mevlid Kandilini daha idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

"O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di" diyen Başkan Arı, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) gönüllere ve akla hitap ederek yaşamı boyunca tüm insanlığa barışı, kardeşliği, huzuru ve eşsiz İslam ahlakını tebliğ etmiş, gerek yaşam tarzı, gerekse söz ve davranışlarıyla başta ümmeti olmak üzere tüm insanlığın yolunu aydınlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Ahlak, fazilet, sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi olan yüce peygamberimizin sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlığın huzura ermesi adına bir fırsat olduğuna vurgu yapan Arı, mesajında daha sonra şunları kaydetti:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz ‘in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan verdiği mesajlarla sadece müminlere değil, tüm dünya insanları için köklü bir kurtuluş reçetesi ortaya koyan peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Cenab-ı Allah’tan aldığı vahiyleri paylaşarak müminler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının kıyamete kadar olan süre içinde mutluluğu için mücadele eden yüce peygamberimizin hayatını iyi idrak etmek, her Müslüman için en temel vazifedir. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)’in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. O'na iman etmenin, O'nun ümmeti olmanın ve O'nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid-i Nebi'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olmasını diliyor, Mevlid Kandilimizin, şehrimiz, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum "