Başkan Arı Meclis Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediye Meclisi’nin önemli kararlara imza attığını belirten Başkan Arı, “Bu kente karşı hepimizin sorumluluğu var. Bu kadim ve güzel şehre hep birlikte güzel hizmetler etmeye devam edeceğiz.” dedi

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Meclisi’nin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü gerçekleştireceği Şubat Ayı Olağan Toplantısı öncesinde, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de katıldığı toplantıda meclis üyelerine Nevşehir Belediyesi’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği çeşitli yatırım ve projeler ile belediyenin mali yapısına ilişkin bilgiler veren Başkan Arı, 2020 yılında yapılacak yatırımlar hakkında da üyeleri bilgilendirerek istişarelerde bulundu.

2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından belediye meclisine seçilen farklı partilerden meclis üyeleri ile birlikte Nevşehir için önemli kararlar alarak güzel hizmetlere imza attıklarını belirten Arı, aynı birlik ve beraberlik içerisinde 2020 yılında da Nevşehir’e değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak daha nice projeleri hayata geçireceklerine inandığını vurguladı.

Altyapıdan, üst yapıya, kültür ve sanat etkinliklerinden çevreye, ağaçlandırmadan sokak hayvanlarına, istihdamdan turizme, spordan ulaşıma kadar birçok önemli proje hakkında görüntüler eşliğinde üyelere bilgiler veren Arı, ayrıca belediyenin mali yapısı hakkında da üyeleri bilgilendirdi.

2020 yılı içerisinde Nevşehir Belediye tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştirerek alt yapı hamlesini sürdüreceklerini açıklayan Arı, “Dev bir altyapı hamlesi daha başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesini gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar Nevşehir Belediyesi’nde ve Nevşehir’de yapılan en büyük ihale olacak. Birinci aşamada 25 Milyon lira civarı ikinci aşamada ise 15 Milyon Lira daha ilave ederek toplam 40 Milyon Liralık bir altyapı yatırımı yapacağız. Bunun içerisinde Kocaçay, Yunus Emre Caddesi, Kasaplar Çarşısı, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Nar Caddesi, Diriliş Meydanı ve İstiklal Caddesi var. Bu bölgelerimizin hem altyapısını tamamen yenileyeceğiz hem de sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Yaz aylarında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte Mustafa Parmaksız, Saatçi Hoca, Lale Caddesi, Meteris Meydanı, Belediye Caddesi, Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Hastane Caddesi ve Keçeciler Caddesi’nde 50 yıldır kullanılan, kullanım itibari ile aşınmaya uğramış olan içme suyu boruları değiştirilerek vatandaşımızın güvenilir ve sağlıklı su kullanımına imkan sağladıklarını açıklayan Arı, daha sonra bu bölgeleri sıcak asfaltla taçlandırarak vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağladıklarını söyledi.

Şehir merkezinde yağmur yağdıktan sonra sokak ve caddelerde yaşanan su birikintisi problemini ortadan kaldırmak için altyapı çalışması yapılan bölgelere yağmur suyu hatlarının da çekildiğini ve bu bölgelerde yeni yaya kaldırımlarının imalatının gerçekleştirildiğini ifade eden Arı, şehrin su sorununun çözümü noktasında da önemli kararlar alarak hayata geçirdiklerinden bahsetti.

Arı, daha sonra üyelere Nevşehir Kalesi ve etrafının turizme açılması, şehirde yapılacak olan Kapadokya Spor Kompleksi, Kapadokya Sinema Festivali, 2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan Kapadokya Spor Kompleksi, istihdam, kadın ve aile, gençlik ve sosyal projelere ilişkin bilgiler verdi.

Arı, “Geçtiğimiz yıl şehrimizin menfaati neyse, insanlarımızın ihtiyacı neyle giderilecekse, ne yapılması gerekiyorsa onun için gerçekten gece gündüz çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Hepimiz mesaimizi bu şehrin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine veriyoruz. Halkımızın derdine derman olmak için veriyoruz. Onun için samimiyetinizden zerre kadar şüphem yok. Çünkü bizler milletin derdi ile dertlenmiş insanlarız.” diye konuştu.