Başkan Arı, Lale Caddesindeki Çalışmaları İnceledi

Nevşehir Belediyesi önünden başlayan Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM’nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ilk etabı olan Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasında çalışmalar başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, burada birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Arı daha sonra caddedeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Esnaflara yol çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Arı, bu konuda belediye personellerinin büyük bir özveri ile çalışacaklarını vurguladı.

Planlanan çalışmalar çerçevesinde ilk olarak yoldaki parke taşların Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından söküleceğini ifade eden Arı, parke taşların sökülmesi ile birlikte çalışmalarına başlayacak olan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, içme suyu hattı için bu caddede uzun yıllardır kullanılan asbestli boruları sökerek yerine son teknoloji sağlıklı borular döşeyeceğini kaydetti.

Alt yapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte bu yolun sıcak asfalt ile kaplanarak modern bir görünüme kavuşturulacağını söyleyen Arı: “Nevşehirlileri bu şehirde daha konforlu bir halde yaşatacak her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yorulmayacağız, yılmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz ve bu şehri Allah’ın izniyle hak ettiği yere getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Sizi mahcup etmeyecek ve verdiğiniz oyları kendimize helal ettireceğiz. Sizin ve bu şehrin tek kuruşuna göz dikmeyecek ve göz dikenlerinde gözünü oyacağız. Yaslanın, dua edin ve bizim yapacaklarımızı seyredin. Allah’ın izniyle bu şehri hak ettiği yere getireceğiz. Dualarınızdan bizi eksik etmeyin. Sizi mahcup etmeyecek ve bu şehir için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2019, 14:14