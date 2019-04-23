Başkan Arı, Kore Gazileri için düzenlenen madalya törenine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kore gazileri için düzenlenen madalya törenine katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Nevşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen madalya töreni İl Jandarma Alay Komutanlığı Sosyal Tesisleri’n de gerçekleştirildi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Jan. Kurbay Albay Yüksel Yiğit, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee ve hayatta olan Kore gazileri ve yaşamını yitiren gazilerin yakınları katıldı.

Törende, gaziler ve yakınları ile sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, şehit ailelerine ve gazilere Türk Milletinin her zaman minnet borçlu olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 09:21