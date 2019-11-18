Başkan Arı, Kale etrafındaki yamaç yerleşiminin turizme açılması için yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor

Nevşehir Kalesi etrafında, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, bunla ilgili olarak yurt ve yurt dışından yatırımcılarla görüşüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında ortaya çıkarılan Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşiminin bulunduğu alanda sürdürülen temizleme işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldığını belirten Arı, yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan alanı, yeni bir turizm destinasyonu olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Bunla ilgili olarak gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından yatırımcılarla görüşmeleri sürdürdüklerini ve Nevşehir için en doğru kararı verebilmek adına oldukça titiz hareket ettiklerini vurgulayan Arı, “ Nevşehir Kalesi etrafını, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirirken aslını bozmayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız. Farklı ülkelerin modellerinden örnek alarak çok özel bir yer haline getireceğiz. Butik oteller, bedesten, alışveriş galerileri, temizleme çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin sergileneceği müzeler ve sanatçıların faaliyet göstereceği alanlar olacak. Burası ile entegre edeceğimiz hemen yanındaki tarihi nitelikteki Çanlı ve Meryem Ana kiliselerinin de restorasyon projeleri hazırlandı. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." dedi.