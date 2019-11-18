Başkan Arı, Kale etrafındaki yamaç yerleşiminin turizme açılması için yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor
Nevşehir Kalesi Etrafında, Kentsel Dönüşüm Çalişmalari Sırasında Tesadüfen Ortaya Çikarilan Tarihi Yamaç Yerleşiminin, Turizme Açılması İçin Çalişmalarini Sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, Bunla İlgili Olarak Yurt Ve Yurt Dışından Yatırımcılarla Görüşüyor.
Nevşehir Kalesi etrafında, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, bunla ilgili olarak yurt ve yurt dışından yatırımcılarla görüşüyor.
Bunla ilgili olarak gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından yatırımcılarla görüşmeleri sürdürdüklerini ve Nevşehir için en doğru kararı verebilmek adına oldukça titiz hareket ettiklerini vurgulayan Arı, “ Nevşehir Kalesi etrafını, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirirken aslını bozmayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız. Farklı ülkelerin modellerinden örnek alarak çok özel bir yer haline getireceğiz. Butik oteller, bedesten, alışveriş galerileri, temizleme çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin sergileneceği müzeler ve sanatçıların faaliyet göstereceği alanlar olacak. Burası ile entegre edeceğimiz hemen yanındaki tarihi nitelikteki Çanlı ve Meryem Ana kiliselerinin de restorasyon projeleri hazırlandı. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." dedi.
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