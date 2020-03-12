Başkan Arı, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99'Uncu Yılını Kutladı

Arı, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakârlığının timsali olan İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin vicdanının ortak sesi olduğunu söyledi.

Milli Mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eserin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edeceğini vurgulayan Arı, mesajında şunları kaydetti:

“Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin yazdığı destanları dizelerine döken Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız ile milli mücadelenin ve milli iradenin hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı olduğunu dünyaya haykırmıştır. Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. Milli Mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakârca vakfeden Mehmet Akif Ersoy, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi bugün de sürdürmektedir. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde, Aziz milletimizin büyük bir inanç, azim ve fedakârlıkla vermiş olduğu istiklal mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştiren Mehmet Akif Ersoy'u, bu kutsal vatan için kanını döken aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."



