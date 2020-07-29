Başkan Arı, Hayvan Pazarı ve Nejdet Ersan Parkı’nda İncelemelerde Bulundu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, canlı hayvan pazarı ve Nejdet Ersan Parkı’nda incelemelerde bulunarak petrol istasyonu açılışına katıldı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Alacaşar yolu üzerinde bulunan ve Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan satışının hareketliği hayvan pazarını gezdi.
Burada hayvan satıcıları ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, bayramlarını kutladığı esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileğinde bulundu.
Arı, incelemeleri sırasında Kurban Bayramı sonrasında hayvan pazarının daha modern bir hale getirilmesi için birim müdürlerine talimat verdi.
Başkan Arı daha sonra Yeni Mahalle’de bulunan Nejdet Ersan Parkı’na geçti. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını bir süre izleyen Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.
Arı son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Tuncel Kardeşler Petrol İstasyonunun açılış törenine katıldı.