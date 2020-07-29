Başkan Arı, Hayvan Pazarı ve Nejdet Ersan Parkı’nda İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, Alacaşar yolu üzerinde bulunan ve Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan satışının hareketliği hayvan pazarını gezdi.

Burada hayvan satıcıları ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, bayramlarını kutladığı esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileğinde bulundu.

Arı, incelemeleri sırasında Kurban Bayramı sonrasında hayvan pazarının daha modern bir hale getirilmesi için birim müdürlerine talimat verdi.

Başkan Arı daha sonra Yeni Mahalle’de bulunan Nejdet Ersan Parkı’na geçti. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını bir süre izleyen Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan açılışa tüm vatandaşları davet eden Arı, yeni yüzü ile Nejdet Ersan Parkı’nın mahalle sakinlerine ve Nevşehirlilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Arı son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Tuncel Kardeşler Petrol İstasyonunun açılış törenine katıldı.