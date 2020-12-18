Başkan Arı, Güzergâh Programına Konuk Oldu

Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu ‘Güzergâh’ tvnev ekranlarında her hafta siyasetten bürokrasiye, eğitimden kültüre farklı isimleri konuk ediyor.

Her hafta perşembe günleri saat 16.00’dan itibaren ekranlara gelen ve tvnev’in facebook ve youtube hesaplarından canlı yayınlanan programın bu haftaki konuğu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu.

Yaklaşık bir saat süren programda Arı, kendisinde iz bırakan kitapları, yazar ve şairleri, filmleri ve şahsiyetleri anlattı.

Arı, Nevşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat projeleri hakkında da izleyicilere bilgiler aktardı.

Nevşehir’de klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür, sanat ve spor alanında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Arı, Nevşehir’in turizmin yanı sıra kültür, sanat ve sporla da anılan bir şehir olacağını söyledi.

Başkan Arı’nın katıldığı programın tamamını tvnev’in Youtube hesaplarından izleyebilirsiniz.