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Başkan Arı Güzelyurt Mahallesi’ndeki Altyapı Çalışmalarını İnceledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski su borularındaki arızalardan kaynaklı sık sık içme suyu kesintilerinin yaşandığı Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Arı, bir süre önce başlatılan çalışmalarla bölgenin kısa sürede modern bir altyapıya kavuşturulacağını söyledi.
Nevşehir 22.10.2020, 21:05
Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi.
Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, eski asbestli boruların bulunduğu bölgede içme suyu hattının tamamen yenilenerek sık sık yaşanan su kesintilerinin önüne geçileceğini açıkladı.
Belediye ekiplerinin bölgeye eski asbestli borular yerine 540 metre uzunluğunda daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen içme suyu boruları döşeyerek 415 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturacağını ifade eden Arı, kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından ise üstyapı çalışmalarına geçileceğini aktardı.