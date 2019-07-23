Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını Kutladı

Mesajında, basının çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu ifade eden Arı, basının, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.
Arı, “Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 111. Yıldönümünde sorumluluk duygusu ile hareket ederek, toplumun haber alma hakkını karşılamak için her koşulda fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm gazeteci kardeşlerime çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.