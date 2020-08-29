Başkan Arı, Eski SSK Hastanesi Binası ve Arsasında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 350 Evler Mahallesi’nde bulunan ve Nevşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşen eski SSK Hastanesi binası ve arsasında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde yeni belediye hizmet binasının Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Binası olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasında yapılan takas ile birlikte mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne geçen eski SSK Hastanesi binasını gezdi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Bektaş Demir ile birlikte uzun yıllardır kullanılmayan bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Arı, daha önce SSK Hastanesi olarak kullanılan binanın belediye olarak nasıl değerlendirecekleri konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Nevşehir’e hakim bir noktada bulunan arsanın şehre değer katacak yeni bir projeyle değerlendirileceğini ifade eden Arı, konuyla ilgili kısa süre içerisinde Nevşehirlilere yeni bir müjde vereceklerini açıkladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yeni belediye binası olarak yaptırılan 4 katlı bina Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri sonucu geçtiğimiz ay Kapadokya Alan Başkanlığı binası olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş ve gerçekleşen takas ile birlikte 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi binası ve arsası, yine 350 Evler Mahallesi’ndeki İl Halk Kütüphanesi, Kültür Sarayı ve Müze Müdürlüğü binaları ve arsalarının mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne geçmişti.