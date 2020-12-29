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Başkan Arı'dan önemli evlilik tavsiyeleri
Nevşehir Haber Gazeteci İmtiyaz Sahibi, Jeoloji Mühendisi Zafer Ertosun yapılan nikah töreniyle hayatını Berna Olgun ile birleştirdi.
Nevşehir 29.12.2020, 13:44
NEVŞEHİR(MHA) Her iki aile yakınlarının da katıldığı, Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda düzenlenen nikah merasimine Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı'da katıldı.
Başkan Arı'nın nikah kıydığı törende Belediye Başkanı Rasim Arı, Zafer Ertosun & Berna Olgun çiftine evliliğe ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu.
Bizlerde Zafer - Berna Ertosun çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.