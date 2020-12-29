Başkan Arı'dan önemli evlilik tavsiyeleri

NEVŞEHİR(MHA) Her iki aile yakınlarının da katıldığı, Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda düzenlenen nikah merasimine Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı'da katıldı.

Başkan Arı'nın nikah kıydığı törende Belediye Başkanı Rasim Arı, Zafer Ertosun & Berna Olgun çiftine evliliğe ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu.

Evlilik cüzdanını tek kişinin üzerine yük binmesin diye her iki çifte emanet ettiğini de söyleyen Başkan Arı, "Eğer saklayamazsanız Nevşehir'in en korunaklı kasasında, belediye kasasında saklarım isterseniz sizin için" dedi.

Bizlerde Zafer - Berna Ertosun çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.