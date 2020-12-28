Başkan Arı, Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ve altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi.

Eşi Melek Arı ile birlikte Fen İşleri, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin İtfaiye Kavşağı, Şifa Köprülü Kavşağı, Güzelyurt Mahallesi, Sümer Mahallesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki kavşak düzenleme, peyzaj, temizlik, bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı ve altyapı çalışmalarını inceleyen Arı’ya, Başkan Yardımcısı Bektaş Demir’de eşlik etti.

Birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, görevli belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için mesai yapan belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Arı, “Bu güzel şehir için taş üstüne taş koyulmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah alınan bu tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz."