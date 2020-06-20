Başkan Arı, Babalar Günü’nü Kutladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, babalık kavramının sorumluluk ve fedakârlık ile eşdeğer olduğunu belirten Başkan Arı, tüm babaların ve baba adaylarının günlerini kutladı.
Mesajında, evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ömürleri boyunca evlatlarının rahatı mutluluğu için koşturan fedakâr ve emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu belirten Arı, toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babaların, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturduğunu kaydetti.
Arı, üzerimizde hakkı olan anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak ve onlara karşı her zaman vefa göstermenin her evladın önceliği olması gerektiğini vurguladı.
“Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun değişmez iki temel direğinden birisi olan babalarımız için yılın bir günü değil, her günü babalar günü olsa azdır.” diyen Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:
50 TAKİPÇİYE TİŞÖRT HEDİYE
Bu arada sosyal medya hesaplarından da “Kıymetini bilenlerden olmak ümidiyle.” notu ile birlikte babası ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak tüm babaların günlerini kutlayan Başkan Arı, 50 takipçisine bugüne özel tişört edeceğini açıkladı.
Arı, takipçilerinden babaları ile birlikte olan fotoğraflarını 22 Haziran Pazartesi gününe kadar #NevsehirdeBabalarGünü hashtagıyle paylaşmalarını isteyerek paylaşımı yapan 50 takipçisine ve babasına bu güne özel tişört hediye edeceğini ifade etti.