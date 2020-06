Başkan Arı, Babalar Günü’nü Kutladı

Mesajında, evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ömürleri boyunca evlatlarının rahatı mutluluğu için koşturan fedakâr ve emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu belirten Arı, toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babaların, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturduğunu kaydetti.

Arı, üzerimizde hakkı olan anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak ve onlara karşı her zaman vefa göstermenin her evladın önceliği olması gerektiğini vurguladı.

“Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun değişmez iki temel direğinden birisi olan babalarımız için yılın bir günü değil, her günü babalar günü olsa azdır.” diyen Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

“Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum.” dedi.

50 TAKİPÇİYE TİŞÖRT HEDİYE

Bu arada sosyal medya hesaplarından da “Kıymetini bilenlerden olmak ümidiyle.” notu ile birlikte babası ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak tüm babaların günlerini kutlayan Başkan Arı, 50 takipçisine bugüne özel tişört edeceğini açıkladı.

Arı, takipçilerinden babaları ile birlikte olan fotoğraflarını 22 Haziran Pazartesi gününe kadar #NevsehirdeBabalarGünü hashtagıyle paylaşmalarını isteyerek paylaşımı yapan 50 takipçisine ve babasına bu güne özel tişört hediye edeceğini ifade etti.