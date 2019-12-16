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Başkan Arı, AK Parti Delege Seçimlerine Katılarak Oyunu Kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı Delege Seçimlerine katılarak oyunu kullandı.

Nevşehir 16.12.2019, 09:26
Başkan Arı, AK Parti Delege Seçimlerine Katılarak Oyunu Kullandı
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AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci hazırlıkları kapsamında Merkez İlçe Başkanlığı Delege Seçimleri, Ticaret Borsası Salonu’nda gerçekleştirildi. 400 asil ve 200 yedek delegenin belirleneceği seçimlere eşi Melek Arı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Rasim Arı’ya burada partililer büyük ilgi gösterdi.

Delege seçimleri için oyunu kullanan Başkan Arı, seçimlerin AK Parti ve Nevşehir için hayırlara vesile olmasını diledi.

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