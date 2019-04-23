Başkan Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerine Katıldı

Gün dolayısıyla Nevşehir’deki ilk tören Nevşehir Valiliği önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar daha sonra Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’n da devam etti.

Buradaki tören, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın vatandaşların ve çocukların bayramını kutlaması ile başladı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi.

Törende daha sonra öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu.

JAKEM'de iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik ve uyuşturucu madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, itaat ve suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi.

Vatandaşların çocuklarıyla ilgiyle izledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, Jandarma Alay Komutanı Jan. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, JAKEM Komutanı Jan. Albay Ercan Altın, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerle bazı kurum ve kuruluşların müdür ve yöneticileri katıldı.