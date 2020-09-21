Başkan Arı, 2000 Evler, İbrahim Paşa ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu Gazi Stadı’nda izlediği Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor futbol karşılaşmasının ardından ilk olarak İbrahim Paşa ve Kıratlıoğlu Mahallelerini gezdi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince her iki mahalleyi ayıran Yunus Emre Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceleyen Arı, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Başkan yardımcılarının da kendisine eşlik ettiği Arı, burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ardından 2000 Evler Mahallesi’ne geçen Arı, burada da TOKİ konutlarının bulunduğu üniversite çevresinde hafta sonunu parklarda geçiren vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi.

Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Arı bir süre mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Belediye hizmetlerine ilişkin vatandaşların taleplerini dinleyerek bu bölgede Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı üst yapı projelerini vatandaşlarla paylaşan Arı, parklardaki çocuklara hediyeler dağıttı.

Vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arı, “Biz milletimiz için gündüz gece demeden çalıştıkça milletimiz de bunu görüyor ve her defasında desteğini gösteriyor. Milletimizin bu teveccühünü görmezden gelemeyiz. Bize verilen emanete ihanet edemeyiz. “ dedi.