Başkan Ali Doğan Simit il başkanları toplantısındaydı

NEVŞEHİR(MHA) Toplantıda Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Önümüzdeki sene sonu itibarıyla ülkenin seçim atmosferine gireceğini belirtti.

Karamollaoğlu, "Bu ülkenin problemlerini ancak Millî Görüşçüler çözer. Bunu boş bir iddia olarak söylemiyorum. Yaklaşım tarzımız çok net. Biz itibar kazanmak için siyaset yapmıyoruz. Bizim tek hedefimiz var, hem ülkemizde hem de dünyada barış ve huzur ideali için siyaset yapıyoruz. 50 yıldır bunun için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Siyasetin Dili Ülkeyi Kutuplaştırıyor”

Ülkemizdeki siyaset dilinin giderek kutuplaştırıcı bir hal aldığını ve bunu endişe ile takip ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Aynı ülkede yaşamamıza rağmen siyasi partiler arasında maalesef istenmeyen bir gerginlik var. Başta liderler olmak üzere parti yöneticileri birbirlerine hitap ederken, akla hayale gelmeyecek ifadeleri kullanıyorlar. Bu ülke hepimizin. Bu ülke gelecekteki nesillere sağlam bir şekilde devredilmezse huzur içinde yaşanabilecek bir ülke olmaktan çıkar. Ne yapıp edip ülkede iç barışı sağlamaya mecburuz” dedi.

“Sorunların Çözüm Yeri Millî Görüş’tür”

Önümüzdeki sene sonu itibarıyla ülkenin seçim atmosferine gireceğini belirten Karamollaoğlu, “Bu ülkenin problemlerinin ancak Millî Görüş’çüler çözer. Bunu boş bir iddia olarak söylemiyorum. Yaklaşım tarzımız çok net. Biz itibar kazanmak için siyaset yapmıyoruz. Bizim tek hedefimiz hem ülkemizde hem de dünyada barış ve huzur ideali için siyaset yapıyoruz. 50 yıldır bunun için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İktidar, Sorunları Görmezden Geliyor”

Ülkede her alanda bir keşmekeş ve sorun yaşandığını ancak iktidarın bunu görmezden geldiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “İktidara göre ise ülkemizde hiçbir sorun yok. Ama kendi fikirlerine karşı çıkan insanlara ise hakaret etmekten geri durmuyorlar. İktidara kalırsa ülkemizde geçim derdi yok. Ama açız diyenin sesini kesme yoluna başvuruyorlar. İşsizlik diye bir problemi yok sayıyorlar. Ancak artan işsizlik oranlarını düşük göstermek için çabalıyorlar” dedi.

“Açlık Sınırını Esas Alan Ücret Fayda Getirmez”

Vatandaşın ana gündem maddesinin de geçim derdi olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Karamollaoğlu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, “Açlık sınırını esas alan bir görüşmeden hayır çıkması mümkün değil. Çünkü çalışanların emek verdikten sonra kendi geçimlerini sağlayacak bir ücrete sahip olmaları gerekir. Ama bu görüşmelerdeki anlayış sadece ‘karnını doyururum gerisine karışmam’ şeklinde oluyor. Bu tablonun değişmesi gerekir” şeklinde konuştu.