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Başkan Aktürk`ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi de minnetle andı.
Nevşehir 29.08.2020, 17:41
30 Ağustos’un 98. Yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında Başkan Aktürk: ‘’Milletimiz, o yokluk ve yoksulluk döneminde eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadelenin sonucunda hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Türk Milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak göklerde ilelebet dalgalandıracaktır.