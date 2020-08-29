Başkan Aktürk`ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos’un 98. Yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında Başkan Aktürk: ‘’Milletimiz, o yokluk ve yoksulluk döneminde eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadelenin sonucunda hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Türk Milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak göklerde ilelebet dalgalandıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde nice bayramlar diliyorum. Büyük Taarruz’un Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu zaferin kahramanları başta olmak üzere vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”