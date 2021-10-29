Başkan Aktürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Aktürk mesajında; 98. yılını kutladığımız Cumhuriyetin, aziz Türk Milleti'nin her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğunu belirtti.

“Türk Milleti tarih sahnesinden silinmek üzereyken, kadın erkek, genç yaşlı demeden hür yaşama şuuruyla tek vücut olmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde destanlar yazarak tarihe geçmiştir. Büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır. Cumhuriyetin ilanı şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Aziz milletimizin dünya tarihinde emsali bulunmayan bir kahramanlık destanıyla bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle mukaddes vatanımızın istiklali uğruna verilen kurtuluş mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandığı 98. kuruluş yıl dönümümüzü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor; bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BAŞKAN AKTÜRK’TEN ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi tarafından büyük otel alanında her hafta sonu yapılan çocuklara yönelik sıcak hava balonu ile bağlı uçuş etkinliğinin bu hafta Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak çeşitli aktivitelerle daha eğlenceli hale getirileceğini belirtti.

Büyük otel alanında Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından saat 12:00’den itibaren akşama kadar sürecek etkinliklerde şişme oyun parkurları, animasyon ve kukla gösterileri, yarışmalar, mini sirk gösterileri ve ikramlarla çocukların gönüllerince bir bayram geçirmelerinin hedeflendiği kaydedildi.