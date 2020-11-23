Başkan Aktürk’ün 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Aktürk mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Öğretmenlik; en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren, bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir meslektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ veciz sözü her şeyi açıkça anlatıyor. Yarınların kilidini açacak anahtar öğretmenlerin elindedir. Öğretmenlerimiz; bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile öğrencilerimizi topluma faydalı bireyler haline getirerek, yarınlarımızı şekillendirmektedirler. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir.
Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”