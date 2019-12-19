Başkan Aktürk’ten Zümrüdü Anka dizi setine ziyaret

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te çekimleri başlayan "Zümrüdü Anka" dizisinin setini ziyaret etti.

Ürgüp’ün Karağandere Mahallesinde çekimlerin yapıldığı konakta Yönetmen Cemal Şan’ı ve dizi ekibini ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kendilerini Ürgüp’te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye olarak bölgenin ve ilçenin tanıtımında dizilere ve filmlere önem verdiklerini belirten Aktürk, "Çekimlerine Ürgüp’te başlanan dizinin tecrübeli yönetmen Cemal Şan ve güçlü oyuncu kadrosuyla uzun yıllar sürecek bir yapım olacağı kanaatindeyim. Çekimlerin hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Cemal Şan yönetmenliğinde çekimlerine başlanan dizi, Pastel yapım tarafından Alp Navruz Ceren Yılmaz ve Miray Akay gibi oyuncularla 2020 yılında FOX TV’de ekrana gelecek.