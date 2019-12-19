Başkan Aktürk’ten Zümrüdü Anka dizi setine ziyaret
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'te Çekimleri Başlayan "zümrüdü Anka" Dizisinin Setini Ziyaret Etti.
Nevşehir 19.12.2019, 09:31 19.12.2019, 10:53
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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te çekimleri başlayan "Zümrüdü Anka" dizisinin setini ziyaret etti.
Ürgüp’ün Karağandere Mahallesinde çekimlerin yapıldığı konakta Yönetmen Cemal Şan’ı ve dizi ekibini ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kendilerini Ürgüp’te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cemal Şan yönetmenliğinde çekimlerine başlanan dizi, Pastel yapım tarafından Alp Navruz Ceren Yılmaz ve Miray Akay gibi oyuncularla 2020 yılında FOX TV’de ekrana gelecek.
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