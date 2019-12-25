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Başkan Aktürk: 'Ürgüp 2020'ye Hazır'

Nevşehir 25.12.2019, 23:25 25.12.2019, 23:33
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Başkan Aktürk: 'Ürgüp 2020'ye Hazır'
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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında "2020'ye sayılı günler kala, #YeniYılın heyecanına heyecan katacak ve harika anılar biriktirmenizi sağlayacak yeni yıl dekorumuz siz kıymetli hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için hazırlandı.Ürgüp’te yeni yıl coşkusu bu akşam itibariyle başlıyor..." dedi.

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